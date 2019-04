So viel kostet die Traumhochzeit

Heiraten ist überall möglich

Ein Leuchtturm in der Gegend, wo man den ersten gemeinsamen Urlaub verbracht hat. Oder eine märchenhafte Burg vor den Toren der Stadt: Ihr Ja-Wort können sich Paare an fast jedem Ort geben. Sie müssen die Eheschließung nur dort anmelden, wo einer von beiden seinen Wohnsitz hat. «Da kann man sagen, wo man sich trauen möchte», sagt Beate Tripp vom Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten. «Heiraten können sie überall in Deutschland.»