Die Hoffnung auf ein Ende der Zollstreits zwischen China und den Vereinigten Staaten erhielt neue Nahrung: Laut der « Financial Times » haben die beiden größten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt - offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei eine Einigung aber in Sicht. «Ein Handelsdeal zwischen den USA und China ist definitiv positiv für die globale Konjunktur», erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Für den Index der mittelgroßen Werte MDax ging es um 1,11 Prozent auf 25 433,68 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um knapp ein Prozent vor.

Auf Unternehmensseite notierten wie schon in den vergangenen drei Handelstagen Autobauer als die wesentlichen Profiteure einer möglichen Einigung im Zollstreit fest. Auch die Rohstoffhersteller blieben im Aufwind.

In der Gunst der Anleger standen nach einem Bericht des «Handelsblatt» über ein eventuell schon baldiges Ende der 5G-Auktion auch die Telekomanbieter. Vor allem die Papiere des Neueinsteigers 1&1 Drillisch waren gefragt, sie verteuerten sich um mehr als zwei Prozent. Mutter United Internet stiegen um drei Prozent. Aktien des Konkurrenten Telefonica Deutschland verteuerten sich um gut eineinhalb Prozent, während Deutsche Telekom lediglich moderat zulegten.