Die Nähe zum Kunden ist entscheidend. „Das gilt besonders bei einem sensiblen Thema wie der Unternehmensnachfolge“, weiß Thomas Horstmann . Der Finanzexperte, der das Firmenkundengeschäft der HypoVereinsbank ( HVB ) im Münsterland leitet, sieht sein Haus als strategischen Partner bei der Suche nach einer Nachfolgeregelung für Unternehmen unterschiedlichster Branchen – „gemeinsam mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern“.

Schon bei den ersten Überlegungen, ein Unternehmen an einen externen Käufer oder auch innerhalb der Familie zu übergeben, sei die Bank eingebunden. Vor allem auch, um die Finanzierung einer Transaktion sicherzustellen. Eigenmittel, Darlehen (oft vom Verkäufer), eine Bankfinanzierung und staatliche Fördermittel sind laut Horstmann die Instrumente einer Übernahmefinanzierung. „Da das Thema Unternehmensnachfolge auch auf politischer Ebene eine hohe Bedeutung hat, gibt es für diesen Bereich vielfältige öffentliche Fördermittel“, betonte Horstmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Anteil der Kreditfinanzierung durch die Bank, hänge stark vom jeweiligen Geschäftsmodell und dessen Zukunftsfähigkeit ab.

„Wir schauen genau darauf, wie die Strategie des neuen Eigentümers aussieht“, beschreibt der Finanzexperte ein wichtiges Kriterium für die Kreditvergabe. Relevant ist für das Finanzinstitut auch, dass Unternehmer selbst in jungen Jahren für eine Ad-hoc-Nachfolge gewappnet sind. „Wir fragen immer, wie der erweiterte Führungskreis aufgestellt und ob er handlungsfähig ist“, erklärte Horstmann.

Bei der familieninterne Übergabe eines Unternehmens kann es völlig andere Finanzierungsfragen geben: Geklärt werden müsse beispielsweise, ob im Erbfall andere Familienmitglieder auszuzahlen seien, betonte Horstmann. Es sei dann eine gemeinsame Aufgabe von neuem Management und beratender Bank, eine passende Finanzierung zu finden.

„Der Unternehmenswert und das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital hängen dabei eng zusammen“, betonte der münsterische Banker.

Für die HVB spielt die Begleitung von Unternehmenskäufen und -verkäufen eine immer größere Rolle. „Wir sind in diesem Bereich inzwischen die Nummer vier in Deutschland“, erklärte Horstmann. Von 2017 auf 2018 habe die Bank die Anzahl der in Deutschland begleiteten Mergers&Acquisitions-Transaktionen verdoppelt.