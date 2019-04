65 Mitglieder hat der RVWL, der in Münster mit 17 Mitarbeitern seine Beratungs- und Prüfdienste anbietet. „Wir können jetzt die Früchte unserer Anfangsinvestitionen ernten“, bilanzierte Vorstandsmitglied Dr. Christian Degenhardt am Montag aus Anlass der Mitgliederversammlung in Münster. 1,3 Millionen € Umsatz erwirtschaftete der RVWL im vergangenen Jahr, 2019 sollen es schon 1,5 Millionen € sein, blickte Degenhardt voraus.

Doch die angespannte Situation im Agrarsektor geht auch an den Mitgliedgenossenschaft nicht spurlos vorbei. Friedrich Becker , Aufsichtsratsvorsitzender des RVWL, fürchtet mit Blick auf die neue Gülleverordnung, die mögliche Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und auf strukturelle Probleme in der Landwirtschaft gravierende Folgen auch für die Raiffeisengenossenschaften: „Das, was da auf die gesamte Agrarbranche in den nächsten fünf bis zehn Jahren zukommt, wird heftig sein“, malte Becker ein düsteres Bild. Hinzu käme die Digitalisierung. Folgen könnten mehr Fusionen und Kooperationen unter den Verbandsmitgliedern ein.