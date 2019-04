Die Erleichterung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Münster ist groß, drohte doch ein möglicher Zwangsaustritt beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin. Doch die IHK darf Mitglied bei ihrem Spitzenverband bleiben, urteilte am Freitag das Oberverwaltungsgericht (OVG) für NRW in Münster.

„Das Urteil ist für unsere Mitgliedsunternehmen, für die IHK Nord Westfalen, aber auch für alle anderen IHK und den DIHK eine gute Nachricht“, zeigte sich Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel äußerst erfreut über das Votum der Richter.

Geklagt hatte die Firma Davertwind aus Münster-Hiltrup, die sich bereits seit zwölf Jahren als Pflichtmitglied der Kammer bemüht, politische Äußerungen des DIHK, insbesondere zur Klima- und Umweltpolitik, zu stoppen. Deshalb wollte der Geschäftsführer des Unternehmens, Thomas Siepelmeyer, einen Austritt der IHK beim DIHK durchsetzen.

Doch das Gericht lehnte dieses Ansinnen und damit die Berufung des Unternehmens ab, ließ sogar eine Revision gegen das Urteil nicht zu (Az.: 16 A 1499/09).

Das OVG begründete sein Urteil folgendermaßen: Zwar habe der DIHK in erheblichem Umfang seine Kompetenzgrenzen missachtet. Er habe aber mit seiner im Laufe des Verfahrens neu gefassten Satzung die Möglichkeit eröffnet, künftige Überschreitungen der Kompetenzen wirksam zu unterbinden. Nach einem vorgeschalteten Beschwerdeverfahren könne zukünftig unmittelbar gegen den DIHK geklagt werden.