Auf Wochensicht verzeichnete das Barometer damit ein Plus von 0,8 Prozent.

Die Wirtschaft der USA war im ersten Quartal deutlich stärker gewachsen als Analysten erwartet hatten. Am Szenario des fortgesetzten Wachstums gebe es daher keine Zweifel, kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba .

Der Index der mittelgroßen Werte MDax stieg am Freitag um 0,29 Prozent auf 25.911,71 Punkte. Ähnlich freundlich sah es auch an den meisten Börsen Europas aus: Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, gewann 0,24 Prozent auf 3500,41 Punkte. Auch in Paris wurden moderate Gewinne verzeichnet. In London dagegen ging es minimal abwärts.

Am deutschen Aktienmarkt stand die an Fahrt gewinnende Berichtssaison im Blick. Dass die Deutsche Bank nach einem Einbruch der Erträge im ersten Quartal für 2019 keinen Ertragsanstieg im Vergleich zum Vorjahr mehr erwartet, vergrätzte die Anleger. Anfang Februar war noch eine leichte Steigerung angepeilt worden. Die Aktie verlor einen Tag nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit der Commerzbank am Dax-Ende knapp 2 Prozent.

Anders sah es bei der Fondstochter DWS aus, die ebenfalls über ihr abgelaufenes Jahresviertel berichtet hatte. Die im SDax notierte Aktie legte um 1,8 Prozent zu und baute damit ihre Kursgewinne der vergangenen Wochen aus.

Daimler hatte im ersten Quartal unter dem schwächelnden Automarkt und weiter hohen Ausgaben gelitten. Den Jahresausblick für das operative Konzernergebnis bestätigte der Autobauer allerdings. Die Aktie kämpfte sich nach anfänglichen Verlusten ins Plus und legte zu Handelsschluss um 1 Prozent zu. Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental überzeugte mit seinen ersten Eckdaten zum abgelaufenen Quartal und bestätigte zudem seine Jahresziele. Das Papier legte um knapp 3 Prozent zu.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,08 Prozent am Vortag auf minus 0,09 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 143,02 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,10 Prozent auf 165,84 Punkte vor. Der Eurokurs stieg auf 1,1155 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1133 (Donnerstag: 1,1123) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8982 (0,8990) Euro gekostet.