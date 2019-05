Anleger positionierten sich nach zwei freundlichen Tagen zögerlicher. Gespannt wird darauf gewartet, was später an der New Yorker Börse passieren wird, wo zum Wochenbeginn wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde. In Zeiten des Handelsstreits gilt der Dow Jones Industrial wie üblich als starker Trendsetter für die weltweiten Börsen. Indikationen erwarten ihn nicht groß bewegt.

Ohne größere Impulse war das Vorzeichen am Dienstag auch bei anderen Indizes rot. Der MDax mit den enthaltenen mittelgroßen deutschen Werten fiel um 0,12 Prozent auf 25.203,66 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx fiel belastet von fallenden Finanzwerten, die dort ein bedeutendes Gewicht haben, um 0,4 Prozent auf 3350,07 Zähler.

Auf Unternehmensseite rückte am Dienstag die Saison der Hauptversammlungen mit diversen Mitgliedern aus der Dax-Familie wieder ins Blickfeld. Ansonsten blieb der Nachrichtenfluss vor allem bei den großen Dax-Werten vergleichsweise ruhig. Spitzenwert im Leitindex waren die Aktien von Thyssenkrupp mit einem Anstieg um 3 Prozent. Anleger versuchen hier weiter, ihre Schlüsse aus dem jüngst vermeldeten Strategiewandel des Industriekonzerns zu ziehen.