Dax-Gewinne am Feiertag nach jüngstem Rückschlag

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag wieder etwas stabilisiert. Nach dem Rückschlag zur Wochenmitte schaffte der Dax am Feiertag Christi Himmelfahrt ein Plus von 0,54 Prozent auf 11.902,08 Punkte.