Das betreute Kundenvolumen sei von rund sieben auf den neuen Rekordwert von 7,27 Mrd. € gewachsen, berichtete der Vorstandsvorsitzende der Darlehnskasse Münster (DKM), Christoph Bickmann , am Dienstag in der Generalversammlung des Instituts in der Halle Münsterland. Beide Seiten der Bilanz, also ein Plus bei den Kundeneinlagen und das Wachstum der Investitions- und Immobilienfinanzierungen, hätten zu diesem Anstieg beigetragen, so Bickmann. Folge war eine von 4,15 auf 4,28 Mrd. € ausgeweitete Bilanzsumme.

Doch nicht nur das Geschäftsvolumen erhöhte sich, die DKM konnte auch ihre Ertragslage verbessern: Der Bilanzgewinn stieg von 1,6 Millionen € im Jahr 2017 auf 1,9 Millionen € im vergangenen Jahr. An die Mitglieder schüttet die Bank eine unveränderte Dividende von sieben Prozent aus. Gleichzeitig werden die Eigenmittel um 24 Mio. auf fast 400 Mio. € aufgestockt.

Traditionell eine wichtige Rolle spielt bei der DKM die Nachhaltigkeit der Geschäftspolitik. 2018 sei die Nachhaltigkeitsquote von 89,5 auf über 92 Prozent geklettert, berichtete das Geldhaus, mit dem nach eigenen Angaben neben zahlreichen Mitarbeitern im kirchlichen Dienst besonders Diözesen, Pfarrgemeinden und eine Vielzahl kirchlicher und karitativer Einrichtungen eng zusammenarbeiten.