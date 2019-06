Unter Generalverdacht

Volker Kaiser , Präsident der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, verwahrte sich am Mittwoch auf dem Kammertag in Münster gegen den damit verbundenen „Generalverdacht“ und das Misstrauen gegenüber dem Berufsstand. Dass das Bundesfinanzministerium das EU-Recht darüber hinaus nutzen will, um gleich zeitig eine innerstaatliche Anzeigepflicht zu installieren, sei nicht hinnehmbar. „Das führt unter anderem zu einer irrsinnigen Bürokratie“, so Kaiser. Es sei gut, dass das Land NRW bereits angekündigt habe, eine nationale Richtlinie abzulehnen. Patrick Opdenhövel, Staatssekretär im Finanzministerium NRW, bestätigte dies in einem Grußwort.

In welcher Situation sich Europa nach der Wahl befindet, analysierte vor den über 200 Teilnehmern des Kammertags der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier . Er dämpfte einen allein auf der hohen Wahlbeteiligung basierenden Optimismus. Von einem europäischen Enthusiasmus sei in der Bevölkerung in Wahrheit wenig zu spüren, so der emeritierte Staatsrechtswissenschafter. Die Spannbreite reiche eher von einer „müden Gleichgültigkeit“ über Skepsis bis hin zu einer „latenten Feindschaft“.

Die Ursache sieht Papier, der in den im Lissabonner Vertrag formulierten zentralen Integrationszielen der EU manche Widersprüchlichkeit entdeckt, vor allem im permanenten Ausbau der EU und einer Kompetenzverlagerung Richtung Brüssel, – ohne das Ende eines solchen Prozesses zu kennen. „Aber in Deutschland war schon immer der Weg das Ziel“, kritisierte der ehemalige Verfassungsrichter.

Die zunehmende Verlagerung von Entscheidungen auf die europäische Ebene entleert nach Beobachtungen des Juristen mehr und mehr die nationalen demokratischen Systeme, begrenzt unter anderem so wichtige Felder wie die Haushaltsautonomie. Dies geschehe, obwohl es für einen europäischen Bundesstaat mit entsprechender Allzuständigkeit nach Einschätzung von Hans-Jürgen Papier in den Mitgliedsstaaten keinerlei Grundlage gebe.

Er plädiert für einen sinnvollen Umbau der EU. Große Themen wie die Außen-, Sicherheits-, Flüchtlings- und Steuerpolitik könnten auf EU-Ebene entschieden werden. „Wir brauchen aber nicht für jede nur denkbare Frage eine europarechtliche Regelung.“ Europa dürfe sich nicht zu einem Superstaat ohne Staatsvolk entwickeln.

Scharf kritisierte der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, selbst Mitglied der CSU, die Arbeit der großen Koalition. Sein Eindruck: „Man ist nur noch unter höchstem Druck entscheidungsfähig.“ Eine langfristige Rationalität spiele keine Rolle. Papier zitierte den Philosophen Edgar Morin: „Wenn man ständig das Wesentliche dem Dringlichen opfert, vergisst man die Dringlichkeit des Wesentlichen.“