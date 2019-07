Angetrieben von neuen Hoffnungen auf eine anhaltend lockere Geldpolitik war der Leitindex noch am Morgen mit 12.656 Punkten auf ein neues Hoch seit August geklettert.

Zuletzt gewann er 0,07 Prozent auf 12.625,56 Punkte dazu. Auslöser für die jüngsten Zinsfantasien war die Nominierung Christine Lagardes als neue EZB-Chefin.

Am Donnerstag fehlte die Unterstützung der Wall Street, da der US-Aktienmarkt wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen blieb.

Der Index für mittelgroße Unternehmen MDax fiel leicht um 0,19 Prozent auf 25.962,88 Punkte. Noch am Morgen hatte der Index ein neues Hoch seit Ende April erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich mit minus 0,01 Prozent kaum.

Volkswagen-Papiere stiegen zum Mittag noch leicht um 0,69 Prozent, nachdem Medien über Fortschritte bei den Verhandlungen zur Zusammenarbeit mit dem US-Wettbewerber Ford berichteten.

Die Anleger richteten ihren Blick auch auf die Papiere des Lichtkonzerns Osram. Ein am Mittwochabend bestätigtes Übernahmeangebot durch Finanzinvestoren beförderte die Aktien zum Mittag an den zweiten Platz im MDax mit einem Plus von 1,58 Prozent. Sie waren allerdings schon am Mittwoch nach Berichten über eine bevorstehende Offerte deutlich nach oben geschnellt.

Den ersten Platz im MDax sicherten sich zuletzt die Papiere des Kupferproduzenten Aurubis. Hier kurbelte ein optimistischer Analystenkommentar die Nachfrage an.