Die Plastiktüten-Flut der Post

Denn Woche für Woche werden bis zu 20,7 Millionen „Einkauf aktuell“-Ausgaben durch die Briefträger der Post in die Briefkästen gesteckt – Prospekte verpackt in Plastiktüten. Der Samstag ist für die Post der Plastik-Tag; allein im Raum Münster-Osnabrück werden dann rund 740.000 dieser in Folie verpackten Werbemagazine verteilt. Bundesweit sind es hochgerechnet aufs ganze Jahr rund eine Milliarde Tüten. Und das in einer Zeit, in der der Einzelhandel den Plastiktüten-Verbrauch massiv reduziert und die Politik gar über ein Verbot diskutiert.

Der Verein „Letzte Werbung e.V.“ startet nun die Kampagne „Stoppt die Plastikpost“, um gegen die umweltschädliche Briefkastenwerbung vorzugehen. Wer zukünftig keine „Einkauf aktuell“ mehr beziehen möchte, kann die ungewollte Prospektsendung mit einem Formular im Internet unter der Adresse www.plastikpost.de kündigen.

Seit Einführung dieser ­unadressierten Wurfsendung gibt es immer wieder Ver­suche, die ungewollte Zustellung juristisch zu unter­binden. Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter und der Bundesverband der Deutschen Tageszeitungsverleger haben mehrmals – bislang aber erfolglos – versucht, der Post die Zustellung von „Einkauf aktuell“ juristisch zu untersagen. Die Presseverleger werfen der Post vor, ihnen mit Dumpingpreisen Prospekt-Kunden ab­zuwerben und somit den privatwirtschaftlichen Wettbewerb als ein immer noch quasi halbstaatliches Unternehmen zu verzerren. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, diese Form der Prospektverteilung durch Er­höhung des Briefportos auch noch indirekt zu subventionieren.