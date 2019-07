Bisher war geplant, die 2018 erzielten Verkaufserlöse in Höhe von 290,8 Millionen € weiter zu steigern. Wie die Aktiengesellschaft weiter berichtete, werde 2019 „bestenfalls“ ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 22 Millionen € erzielt. „Es kann sich jedoch abhängig von der weiteren Marktentwicklung auf 16 Millionen € reduzieren“, heißt es weiter in der Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens. Im Vorjahr war ein Ebit von 29,3 Millionen € erzielt worden. Die Geschäftsleitung hatte den Gewinn in diesem Jahr früheren Mitteilungen zufolge leicht steigern wollen.