Der am Montagmorgen noch mit frischen Schwung gestartete Dax verlor bis zum Mittag nahezu alle Gewinne. Zuletzt trat der deutsche Leitindex mit plus 0,02 Prozent auf der Stelle bei 12.325,78 Zählern.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax dämmte seine Gewinne auf 0,31 Prozent auf 25.894,81 Punkte ein, während es für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,23 Prozent auf 3489,74 Punkte abwärts ging.

In China waren Daten aus dem Einzelhandel und zur Industrieproduktion im Juni robust ausgefallen. Allerdings ging das Wachstum von Chinas Wirtschaft wegen des Handelskonflikts mit den USA im zweiten Quartal auf den schwächsten Wert seit fast 30 Jahren zurück. Dass damit aber die Erwartungen von Experten erfüllt wurden, hatte am Morgen noch ausgereicht, um die Anleger wieder zu Käufen zu animieren.

Auf Unternehmensseite waren europaweit im Sog der China-Daten besonders konjunkturabhängige Branchen wie Chemie und Auto gefragt. Papiere des Kunststoffkonzerns Covestro gehörten mit mehr als eineinhalb Prozent Kursplus zu den Favoriten im Dax. BMW setzten sich mit einem Plus von 1,23 Prozent von den Branchenkollegen ab. Den Index führten indes Wirecard mit fast drei Prozent Plus an, hier nutzen Anleger den günstigeren Kurs zum Einstieg.

Dax-Schlusslicht Deutsche Telekom weiteten im Handelsverlauf ihre Verluste auf zuletzt mehr als ein Prozent aus. Hier belastete eine negative Studie der Privatbank Berenberg.

Carl Zeiss Meditec setzten sich unterdessen nach einem optimistischeren Unternehmensausblick mit mehr als sechs Prozent Kursaufschlag an die MDax-Spitze.