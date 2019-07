Seit September 2018 ist Dr. Thomas Perkmann der neue Vorstandschef der Westfalen-Gruppe in Münster – und gleich seine Debüt-Bilanz glänzt mit Wachstumssprüngen. Der Umsatz des Handelsunternehmens für Kraftstoffe und Gas kletterte um 8,9 Prozent auf 1,86 Milliarden € , das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) sogar um fast 70 Prozent auf über 61 Millionen €.

„Getragen wurde der Erfolg durch ein erneutes Rekordergebnis im Bereich Tankstellen und das außergewöhnlich gute Kältemittelergebnis im Bereich Gase Europa“, berichtete der Vorstandsvorsitzende. Trotz der niedrigen Pegelständen auf vielen Wasserstraßen, die durch die Dürre im Sommer 2018 aufgelöst worden waren und die Logistikkosten auch bei Westfalen in die Höhe getrieben haben, wurde ein Rekordergebnis erzielt, das um 41 Prozent über dem Vorjahreswert lag. Die exakte Kennziffer nannte das Unternehmen nicht.

Im der Sparte Gase gelang es der Westfalen-Gruppe sogar den Gewinn mehr als zu verdoppeln. Grund war hier nach Firmenangaben vor allem das boomende Kältemittelgeschäft. Allerdings schloss im vergangenen Jahr auch ein Geschäftsbereich des Konzerns schwächer ab: Wegen höherer Temperaturen sank der Umsatz im Bereich Energieversorgung ebenso wie der Gewinn. Die Westfalen-Gruppe meldete für die Sparte einen Einbruch des Ebits um über 30 Prozent.

Für das laufende Jahr zeigte sich Perkmann pessimistisch. Besonders b eim Geschäft mit Kältemitteln rechnet der Vorstandschef mit einem negativen Trend. „Die Entwicklung des ersten Quartals 2019 deutet auf einen spürbaren Rückgang im operativen Ergebnis des Kältemittelsegmentes hin. Darauf müssen wir uns einstellen“, betonte der Vorstandsvorsitzende. Man werde diese Veränderungen am Kältemittelmarkt aber aktiv begleiten. Ausgleichen will das Unternehmen diese Entwicklung insbesondere durch die Ausweitung des saisonunabhängigen Umsatzes in der Energieversorgung. In den Tankstellen soll stark in neue Gastronomiekonzepte investiert werden.

Nach dem Ausscheiden des Eigentümers Wolfgang Fritsch-Albert aus der Position des Vorstandsvorsitzenden und seinem Wechsel an die Spitze des Aufsichtsrat ist Perkmann Vorstandschef, seit Anfang 2019 auch Leiter des Vertriebsressorts. Die anderen Vorstandsmitglieder sind Dr. Meike Schäffler (Produktion, IT und Personal) und Torsten Jagdt (Finanzen).