Die Sporthandelskette Voswinkel kämpft weiter ums Überleben. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sollen 22 der deutschlandweit 72 Filialen Ende Oktober geschlossen werden. Betroffen sind 275 Arbeitsplätze.

Insgesamt beschäftigt der Sport-Filialist rund 1200 Mitarbeiter. Laut Geschäftsführer Markus Neul ist ein Verkauf der Filialen denkbar: „Wir bemühen uns, für die betroffenen Filialen einen Käufer zu finden und so möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.“

Voswinkel hatte im April beim Amtsgericht Dortmund die Einleitung eines sogenannten Schutzschirmverfahrens beantragt. Die Firma genießt dabei Gläubigerschutz wie in einem regulären Insolvenzverfahren, kann sich jedoch in Eigenverwaltung sanieren. Als Teil dieses Sanierungsplans werden nun 22 Häuser geschlossen.

Bundesweit 1500 Läden

Außerdem sollen nach das Warenverteilzentrum in Bochum und die Verwaltung in Dortmund verkleinert werden. Welche Filialen geschlossen werden, will die Geschäftsleitung den Mitarbeiter an diesem Wochenende mitteilen. Voswinkel betreibt in Münster zwei Filialen – in der City und in einem Gewerbegebiet.

Voswinkel ist Teil des Händlerverbundes Intersport, dem bundesweit rund 1500 Läden angehören. In der Genossenschaft haben sich selbstständige Sporthändler zusammengeschlossen, die jedoch in eigener Regie tätig sind. Die Kette Voswinkel gehört allerdings der Intersport-Zentrale.