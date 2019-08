Industrie im Kreis Warendorf ist spitze

Münster -

Noch zeigt sich der drohende wirtschaftliche Niedergang nicht den Zahlen für die Region: Vor allem die Unternehmen in den vier Münsterlandkreisen haben noch einmal für eine positive Halbzeitbilanz der Industrie im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen gesorgt – allen voran die Industriebetriebe aus dem Kreis Warendorf. In den ersten sechs Monaten 2019 stieg der Gesamtumsatz der nord-westfälischen Industrie (Münsterland und Emscher-Lippe-Region) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent. Das Auslandsgeschäft wuchs mit 4,5 Prozent besonders kräftig. Im Münst erland wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres ein Umsatzplus von 5,2 Prozent erzielt, das Exportplus lag sogar bei 8,4 Prozent. Für den Kreis Warendorf meldete die IHK die mit Abstand höchsten Werte: beim Umsatz ein Plus von über 19 Prozent, beim Export einen Zuwachs um fast 35 Prozent. Doch der für Industrie und Außenwirtschaft zuständige IHK-Geschäftsbereichsleiter Sebastian van Deel goss Wasser in den Wein: „Wir sind keine Insel. Die konjunkturelle Entwicklung wird um die Indus­trie im Münsterland und in der Emscher-Lippe -Region keinen Bogen machen.“