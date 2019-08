Die Zukunft des Handels heißt „Omnichannel“

Greven -

NRW ist ein Schwerpunkt-Land der Logistik. „Wir haben ein großes Potenzial“, sagte am Freitag Ministerpräsident Armin Laschet bei der Eröffnung des neuen Fiege E-Commerce Mega-Centers in Greven-Reckenfeld. Wie groß, das konnte er auf 90 000 Quadratmetern überprüfen. Der Grevener Logistik-Konzern hat in einem Jahr seinen Standort stark erweitert. 50 Millionen € flossen in neue Hallen, in denen das Online-Geschäft von Saturn/Mediamarkt und anderen Kunden abgewickelt wird. Die aktuell 350 Mitarbeiter sollen bis Jahresende auf 600 wachsen, in Stoßzeiten, so Geschäftsführer Jens Fiege, „werden es drei mal so viel sein wie bisher.“