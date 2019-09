Brexit-Chaos sorgt für Zurückhaltung am Aktienmarkt

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die Unsicherheit in Sachen Brexit hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas belastet. Der Leitindex Dax notierte am frühen Nachmittag 0,20 Prozent tiefer bei 11.929,40 Punkten.