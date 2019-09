Region kämpft für starkes Europa

„Ein starkes Europa mit offenen Grenzen und einem funktionierenden Binnenmarkt ist für die Wirtschaft des Münsterlandes von entscheidender Bedeutung“, heißt es in einem Positionspapier, das die regionalen Verbände aus dem Einzelhandel, dem Groß- und Außenhandel, dem Handwerk, dem Hotel- und Gaststättengewerbe, der Landwirtschaft, der Metall- und Elektroindustrie, der Transport- und Logistikbranche sowie der Textil- und Bekleidungsindustrie vorgelegt haben. Insgesamt vertreten diese münsterländischen Wirtschaftsverbände mehr als 50 000 Unternehmen mit rund 335 000 Beschäftigten.

Erkennbar ist die überragende Bedeutung der Europäischen Union für die münsterländische Wirtschaft an Zahlen, die für ganz Nordrhein-Westfalen gelten: So ist etwa der Exportanteil der NRW-Wirtschaft mit 65 Prozent höher als derjenige der gesamten Republik (60 Prozent). Außerdem stammen mehr als 80 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in NRW aus Ländern der EU.

Wichtig ist für die münsterländischen Unternehmen vor allem der europäische Binnenmarkt. Im Positionspapier der Verbände wird darauf verwiesen, dass allein im Münsterland rund 70 000 Arbeitsplätze davon abhängen, dass der Binnenmarkt fortbesteht und vertieft wird. Auch mit Blick auf den massiven, sich kontinuierlich verschärfenden Fachkräftemangel betont das Positionspapier die Vorteile der EU. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union sei von „existenzieller Bedeutung für die zukünftige Entwicklung auch unserer Region“.

Allerdings seien die einzelnen Wirtschaftszweige im Münsterland in sehr unterschiedlichem Maße von einer funktionierenden EU abhängig, heißt es. So sei der leichte Zugang zu den europäischen Märkten vor allem für die Industrie, aber auch für das Handwerk wichtig. Gastronomie und Einzelhandel benötigten die Kaufkraft aus dem EU-Ausland. Ein zollfreier Handel sei für die Logistikbranche, aber auch für den Groß- und Außenhandel von entscheidender Bedeutung, so das Positionspapier weiter. Für das Handwerk sei zudem die Nachwuchsgewinnung jenseits der Grenzen immer wichtiger, während die Landwirtschaft auf finanzielle Hilfen der EU angewiesen sei.

Daraus ergeben sich für die münsterländischen Verbände zahlreiche Forderungen an die künftige EU-Kommission unter Leitung von Ursula von der Leyen. Neben dem europäischen Modell des freien Handels, das weiterhin weltweit exportiert werden müsse, gehöre, so die Verbände, auch die Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu den wichtigen Errungenschaften der EU. Weitere Forderung der münsterländischen Wirtschaft neben vielen anderen: „Die Europäische Kommission sollte sich mit der Überprüfung von überflüssigen und unnötigen Regelungen und Vorschriften befassen!“