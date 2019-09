Doch von Branche zu Branche unterscheidet sich der jeweilige Exportanteil enorm: Im Verarbeitenden Gewerbe der Region werde sogar fast jeder zweite Euro im Ausland verdient. Dort sichere das Geschäft mit fremden Ländern also nahezu 50 Prozent der Jobs, so Horstmann .

In den einzelnen Kreisen des Münsterlandes gibt es laut HVB im Verarbeitenden Gewerbe folgende Exportquoten:►► Kreis Warendorf: 44 Prozent► Kreis Steinfurt: 43 Prozent ► Stadt Münster: 40 Prozent► Kreis Borken: 37 Prozent► Kreis Coesfeld: 34 Prozent Aufgrund dieser Daten nannte Horstmann das internationale Geschäft für das Münsterland „essenziell“.

Doch nicht nur in den exportorientierten Unternehmen direkt schafft und sichert das Auslandsgeschäft Stellen. „Hinzu kommen zahlreiche Zulieferer dieser Exportfirmen, deren Arbeitsplätze damit auch in Teilen exportabhängig sind“, sagte der HVB-Manager im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wichtig sei eine zunehmende Auslandsorientierung der Unternehmen, weil viele Volkswirtschaften – vor allem die der Schwellenländer (inklusive China) – schneller wachsen als die deutsche. Horstmann: „Exporteure können somit an diesen Wachstumsraten partizipieren.“

Große Wachstumsraten hat es laut HVB in den vergangenen Jahren besonders in Osteuropa gegeben. Horstmann nannte Rumänien als Beispiel. Dort seien die Exporte aus Nordrhein-Westfalen zwischen 2013 und 2018 jährlich im Durchschnitt um 10,3 Prozent gewachsen. Gerade in Osteuropa, aber auch in Italien und Österreich, hätten die HVB und ihre Konzernmutter Unicredit viel Erfahrung, betonte Horstmann. In 14 europäischen und vier außereuropäischen Ländern habe die Unicredit einen „international desk“ – ein Netzwerk, das laut dem Bankmanager den Firmenkunden das Auslandsgeschäft erleichtert.