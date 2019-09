Der deutsche Leitindex baute seine Gewinne vor allem in der ersten Handelsstunde aus und stand zuletzt 0,43 Prozent höher bei 12.286,43 Punkten.

Er knüpfte so an die positive Bewegung vom Mittwochnachmittag an, als er wegen neuer Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt seine Verluste noch reduzieren konnte.

Als Kursstütze wurde am Markt vor allem auf ermutigende Aussagen von US-Präsident Donald Trump in puncto Zollstreit verwiesen. Trump hatte am Vortag in Aussicht gestellt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte und damit die Kurse in New York gestützt.

Dem folgten hierzulande auch andere Indizes: Der Index der mittelgroßen deutschen Werte MDax gewann 0,60 Prozent auf 25 719,74 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,54 Prozent auf 3531,90 Zähler.