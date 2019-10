Die Schreinerei Diekmann in Hamm ist der größte Tiny-House-Hersteller in Deutschland. Sagt jedenfalls Sprecherin Vera Lindenbauer. Bundesweit gibt es knapp 20 Un­ternehmen, die die Wohnzwerge bauen. Früher stellte der Familienbetrieb vor allem Fenster, Türen, Terrassenüberdachungen und Wintergärten her. Heute sind es fast ausschließlich Tiny Houses.