Mit 12.165 Zählern erreichte er in der Spitze sogar ein Hoch seit einer Woche. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, schaffte es am Mittwoch mit 0,32 Prozent auf 25.255,32 Punkte nur etwas zögerlicher ins Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,84 Prozent auf 3461,45 Punkte.