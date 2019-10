Europäischer Wohnungsmarkt steht unter Druck Die Suche nach Wohnraum

Wien ist die sechstgrößte Stadt in der EU. Die Metropole wächst, ohne dass der Wohnungsmarkt kollabiert. Damit dies auch woanders funktioniert, wurde in Wien die europäische Bürgerinitiative „Housing for All“ gegründet. Von Wolfgang Kleideiter