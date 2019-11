Gegen Mittag behauptete der deutsche Leitindex einen Kursanstieg um 0,28 Prozent auf 12.902,22 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,42 Prozent auf 26.360,57 Punkte hoch und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,19 Prozent auf 3611,22 Zähler vor.

Angesichts der jüngsten Schwächephase zeichnet sich für den Dax ein nur minimales Wochenplus ab. Den Monat Oktober hatte er indes nach einer dreiwöchigen Rally am Donnerstag mit einem satten Kurszuwachs von dreieinhalb Prozent beendet. Seit Jahresbeginn steht aktuell ein beeindruckendes Plus von rund 22 Prozent zu Buche.

Zwar freuten sich viele Anleger über den starken chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex, schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die vom gleichnamigen Wirtschaftsmagazin gemessene Stimmung bei den kleineren und mittleren Unternehmen Chinas hat sich im Oktober überraschend verbessert. «Allerdings sollten die Anleger in ihrer Euphorie nicht übersehen, dass der gestern veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex in die andere Richtung zeigt, nämlich nach unten», gab Altmann zu bedenken.

Nach der wochenlangen Dax-Rally sollten die Anleger zudem mögliche Gewinnmitnahmen vor dem US-Arbeitsmarktbericht einkalkulieren, warnte der Experte. Kopfzerbrechen bereitet ihm, dass negative Nachrichten von den Anlegern derzeit generell «einfach ausgeblendet» würden. So sei die gestrige Warnung Chinas, «dass ein langfristiger und tragfähiger Handelsdeal mit den USA aktuell unwahrscheinlich sei, an den Börsen verpufft».

Die Zahl kursbewegender Firmennachrichten am deutschen Markt war am Freitag überschaubar. Stahlwerte profitierten laut Händlern davon, dass überraschend gute Quartalszahlen des Stahlunternehmens US Steel sowie die aktuellen China-Daten die Stimmung für die gesamte Branche aufgehellt hätten. Im MDax zählten Thyssenkrupp und im Nebenwerte-Index SDax Klöckner & Co mit Kursgewinnen von jeweils etwa anderthalb Prozent zu den Favoriten. Bei Salzgitter reichte es indes nur für ein Plus von 0,7 Prozent.