Der Dax schloss am Montag 0,63 Prozent höher bei 13.246,45 Punkten. Damit hält sich der Leitindex in Reichweite des Jahreshochs vom vergangenen Dienstag. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel stieg am Montag um 0,71 Prozent auf 27.282,98 Zähler.

Wie am Wochenende bekannt geworden war, geht Peking ein Stück weit auf die USA zu. Die chinesische Regierung kündigte an, Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen, allerdings ohne Details zu nennen. Unterdessen hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft aufgehellt. Dem Münchner Ifo-Institut zufolge stieg das von ihm erhobene Geschäftsklima im November leicht.