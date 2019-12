Virus rückt an die deutsche Grenze

In Sachsen, dem Saarland und Brandenburg bereiten sich die Behörden zurzeit mit Großübungen auf die Gefahr vor. „Wir spielen das gesamte Szenario durch“, sagt ein Sprecher des sächsischenLandwirtschaftsministeriums.Gefahr droht auch aus dem Westen: Die Behörden in NRW beobachten aufmerksam die Lage in Belgien. Dort war vor einem Jahr das für Menschen ungefährliche Virus an zwei Wildschweinen entdeckt worden. Hinter vorgehaltener Hand geht man davon aus, dass sowohl in Polen als auch in Belgien die Lage nicht unter Kontrolle ist.

Sollte die ASP tatsächlich in Deutschland nachgewiesen werden, droht der deutschen Schweinezucht eine Katastrophe. „Wir müssen davon ausgehen, dass dann viele Länder einen Importstopp für deutsche Schweine verhängen“, sagt ein Sprecher des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes . Das hätte enorme wirtschaftliche Folgen für Hunderte Betriebe gerade im Münsterland. Auch Schlachtbetriebe würden ihre Kapazitäten ex­trem zurückfahren müssen.

In China und angrenzenden Ländern wie Thailand und Vietnam hat die ASP bereits dafür gesorgt, dass Millionen Hausschweine getötet werden mussten. Die Regierung in Peking versucht zurzeit, die Tierseuche in den Griff zu bekommen – mit geringem Erfolg. Konsequenz: Um die heimischen Ver­braucher mit Schweinefleisch zu versorgen, kaufen chinesische Händler weltweit Fleisch auf. Dadurch steigen die Preise auch in Deutschland an. „Sollte der Exportstopp kommen, rauschen die Preise gleich tief in den Keller“, sagt ein Landwirtschaftskenner.