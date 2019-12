Überraschender Wechsel an der Spitze des „Genossenschaftsverbands – Verband der Regionen“: Der Vorstandsvorsitzende Ralf W. Barkey gibt nach nur zwei Jahren diesen Posten auf, wie der Genossenschaftsverband am Mittwoch mitteilte. Sein Nach­folger wird zum 1. Januar Ingmar Rega , der seit September 2018 Mitglied des Vorstands ist. „Barkey möchte sich neuen Aufgaben zuwenden“, hieß es in der Mitteilung. Daher hätten sich Barkey und der Verbandsrat „auf eine Auflösung seines Vertrages zum 31. Dezember 2019 geeinigt.“

„Mit großer Freude habe ich mich für die genossenschaftliche Idee und den Genossenschaftsverband eingesetzt. Doch nun bietet sich mir eine neue Herausforderung, der ich mich widmen möchte“, wurde Barkey in der Mitteilung zitiert. Details zu der neuen Aufgabe des 58-Jährigen wurden nicht genannt.

"Viele wichtigen Impulse"

„Wir bedauern Barkeys Ausscheiden außerordentlich“, stellte der Vorsitzende des Verbandsrates, Dr. Peter Hanker, heraus und dankte Barkey für dessen „unermüdlichen Einsatz, sein vorbild­liches Engagement und seine vielen wichtigen Impulse, die die genossenschaftliche Familie und vor allem den Genossenschaftsverband vorangebracht haben.“

Der Jurist Barkey war 2012 zum Vorsitzenden des Vorstands des Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes ( RWGV ) in Münster/Düsseldorf ernannt worden. Ein Meilenstein seiner Amtszeit war die Fusion mit dem Frankfurter Schwesterverband des RWGV zum „Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V.“ im Jahr 2017.

Mehring ist neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Der gebürtige Münsteraner Barkey war zunächst stellvertretender Vorstandsvorsitzender dieses größten genossenschaftlichen Regionalverbandes mit 2600 Mitgliedern aus 14 Bundesländern, darunter Volksbanken, Raiffeisenbanken, landwirtschaftliche Genossenschaften und Agrargenossenschaften. Anfang 2018 rückte er ins Amt des Vorstandschefs auf, als der damals 60-jährige Michael Bockelmann in Ruhestand ging.

Nach zwei Jahren folgt nun der Wechsel zu Ingmar Rega auf dem Chefsessel. Der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Agar-Ingenieur ist seit September 2018 Mitglied des Verbandsvorstandes. Der 51-Jährige war zuvor lange Jahre bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungs­gesellschaft KPMG in wichtigen Positionen.

Mit sofortiger Wirkung wurde zudem der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Siegfried Mehring, der wie Barkey aus dem RWGV stammt, zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Verbandes ernannt.

Die 2019 entwickelte strategische Zielrichtung „zur Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebotes mitFokus auf den Mitgliedernutzen“ werde intensiv weiterverfolgt, teilte der Genossenschaftsverband weiter mit. Dazu gehörten auch eine stärkere vertriebliche Aufstellung und die fortschreitende Digitalisierung.