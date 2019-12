Handel hofft beim Weihnachtsgeschäft auf Endspurt

„Die Zufriedenheitswerte gaben vor allem in der Woche vor dem vierten Advent deutlich nach“, berichtete Stefan Genth , Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland ( HDE ) am Sonntag in Berlin.

Das Münsterland konnte sich von diesem Trend nicht abkoppeln. „Leider sind die sehr zufriedenen Händler in der Minderheit“, meldete Karin Eksen , Geschäftsführerin des Handelsverbandes NRW Westfalen-Münsterland, auf Basis einer aktuellen Umfrage. Die hohen Temperaturen hätten insbesondere den Verkauf von Winterkleidung ausgebremst. „In kleineren Orten wird zudem vermutet, dass die Adventssamstage eher für Einkäufe in Großstädten wie Münster und Essen genutzt werden“, sagte Eksen. In Münster sei dieser Run aber nicht festgestellt worden.

Doch die Verbandsgeschäftsführerin macht den Händlern Mut: „Schon in den vergangenen Jahren gab es immer mehr Last-Minute-Einkäufe.“ Auch der HDE erwartet am Montag und Dienstag in den Innenstädten einen enormen Ansturm.

Zwar beklagen die Händler die durch die Online-Konkurrenz gewachsene Preissensibilität der Verbraucher. „Doch es wird ist diesem Jahr dennoch hochwertiger und teurer eingekauft“, weiß Eksen. Das gelte für die Geschenke, aber auch für die Lebensmittel, die für das festliche Mahl beschafft werden.

Eksen betont den Vorteil, den der stationäre Handel im Münsterland gerade in den letzten Tagen vor Weihnachten gegenüber den Wettbewerbern aus dem Internet hat: Wenn der Händler die von den Kunden gesuchten Waren vorrätig habe, könne er jetzt punkten. „Denn ob die Lieferung einer Online-Bestellung noch pünktlich ankommt, ist fraglich“, so Eksen. Und dann komme im Laden noch die geschmackvolle Verpackung kostenlos hinzu.