Spürbar werden die Probleme bei den Einzelhändlern in unterschiedlichem Maße. Bei der Drogeriemarkt-Kette dm ging in den meisten Filialen in den Mittagsstunden gar nichts mehr.

Auch die Bargeldbeschaffung ist schwierig, denn an viele Geldautomaten der Sparkassen, aber wohl zum Teil bei der Commerzbank geht laut „allestörungen.de“ nichts mehr.

Bei den Sparkassen hatte es bereits Anfang Dezember bei Überweisungen massive technische Schwierigkeiten gegeben, so dass viele Kunden ihre Lohn- und Gehaltszahlungen erst mit Verspätung gutgeschrieben bekamen.