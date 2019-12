In einem ruhigen Börsenumfeld notierte der Dax seit dem Morgen ausnahmslos in der Gewinnzone. Zuletzt belief sich der Gewinn auf 0,48 Prozent, was einem Anstieg auf 13.364,08 Punkte entsprach.

Rückenwind hatten die hiesigen Börsen von der Wall Street erhalten, wo Dow Jones & Co am Vortag abermals neue Bestmarken erreicht hatten.

Auch die Rekordjagd des MDax setzte sich mit einer neuen Bestmarke fort, von der sich der Index der mittleren Werte aber rasch wieder entfernte. Zuletzt notierte das Börsenbarometer noch mit 0,11 Prozent im Plus bei 28.577,16 Punkten. In Europa notierte der EuroStoxx 50 mit 0,36 Prozent im Plus bei 3789,27 Punkten, nachdem er bereits in am Morgen auf das höchste Niveau seit April 2015 geklettert war.

Insgesamt verlief der Handel vor dem Wochenende ruhig, da viele Investoren die Bücher geschlossen und sich in den Urlaub verabschiedet haben. Zuletzt hatte vor allem die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Börsen weltweit angeschoben.

Der Dax hatte in der vergangenen Woche mit 13.425 Punkten den höchsten Stand seit Anfang 2018 erreicht. Eine neue Bestmarke blieb dem Börsenbarometer bislang jedoch verwehrt. Das Rekordhoch des Dax datiert noch immer vom Januar 2018 bei 13.596 Punkten.

Der Eurokurs legte zu, zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1152 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs letztmals am Dienstag auf 1,1080 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9025 Euro gekostet.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von zuletzt minus 0,25 Prozent am Montag auf minus 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 143,999 Punkte. Der Bund-Future lag am frühen Nachmittag mit 0,01 Prozent im Plus bei 171,48 Punkten.