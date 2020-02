Abhängigkeit vom Zins lässt nach

Liane Buchholz legt den Finger in die Wunde der verfehlten europäischen Geldpolitik. Sie sieht die deutsche Spartradition bedroht, hält Kredite mit negativen Zinsen für undenkbar. Deutlich wird bei der Kritik der Sparkassen an der jahrelangen Tiefzinsstrategie der Währungshüter, dass durch das Vorgehen der EZB nicht nur Geldanlegen vorübergehen nicht lukrativ ist. Das wäre hinzunehmen, um die Konjunktur in den Schuldenländern in Gang zu bringen. Sondern auch die Kultur des Sparens als Vorsorge für die Zukunft wird ad absurdum geführt. Wenn Schuldenmachen mit einem Negativzins – also quasi mit einem Bonus – belohnt wird und Sparen bestraft, rüttelt das an den Grundfesten unseres Wirtschaftssystems. Diese Gefahr wird im politischen Raum immer noch unterschätzt.

Das Finanzsystem benötigt schon in Kürze wieder Zinsen – positive für Guthaben, negative für Kredite. Dass diese Logik in den Köpfen vor allem der deutschen Sparer tief verwurzelt ist, zeigt die Abneigung gegen Aktien. Dass Menschen einen sicheren Geldverlust durch Inflation dem Kursrisiko bei Aktien vorziehen, spricht Bände. (Jürgen Stilling)