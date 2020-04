Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Weitere größere Geldspritzen im Kampf gegen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise werden von der Fed aber nicht erwartet.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,43 Prozent höher bei 10.842,49 Punkten, nachdem er am Dienstag um rund 1,3 Prozent zugelegt hatte. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte um 0,38 Prozent auf 22.903,70 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,1 Prozent.

Automobilwerte waren am Mittwoch besonders gefragt. Die Papiere von Volkswagen kletterten nach detaillierten Geschäftszahlen auf 129,90 Euro und notierten zuletzt noch 2,6 Prozent im Plus. Daimler-Titel verteuerten sich um 2,4 Prozent. BMW-Aktien gewannen 1,9 Prozent.

Nach dem Quartalsbericht setzten die Papiere der Deutschen Bank ihre Erholungsrally fort und stiegen um weitere 2,1 Prozent. Dank positiv aufgenommener Geschäftszahlen von DWS stiegen die Aktien der Deutsche-Bank-Tochter um 7,5 Prozent und waren damit Spitzenreiter im SDax.

Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von Covestro ließen die Aktien des Kunststoffkonzerns um 2,0 Prozent steigen.

Ansonsten zogen wieder einmal die Papiere von Wirecard die Aufmerksamkeit auf sich. Der erhoffte Befreiungsschlag durch die KPMG-Sonderprüfung der Bilanz war am Vortag ausgeblieben. Die Aktie war bereits am Vortag um mehr als ein Viertel eingebrochen. Nun sank der Kurs am Dax-Ende um weitere 5 Prozent.