Die Darlehnskasse Münster (DKM) steuert weiter auf Erfolgskurs: Erneut sei das betreute Kundenvolumen im Jahr 2019 gewachsen – und zwar von 7,27 auf 7,5 Milliarden €. „Ein neuer Rekordwert in der Geschichte der DKM“, berichtete der Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts, Christoph Bickmann , am Dienstag in der Generalversammlung der Genossenschaft in Münster. Auch die Bilanzsumme kletterte von 4,28 auf 4,52 Milliarden €. Der Bilanzgewinn ging jedoch von 1,9 auf 1,77 Millionen € leicht zurück.

Wie die DKM unserer Zeitung mitteilte, verzichtete die Bank in Zeiten der Corona-Pandemie aufgrund einer Empfehlung der Bankenaufsicht auf die Zahlung einer Dividende. Die Bank sei auf Basis des Jahresergebnisses 2019 und der Eigenkapitalausstattung durchaus in der Lage gewesen, auch für 2019 – wie in den Vorjahren – eine siebenprozentige Dividende an die Mitglieder zu zahlen, hieß es. Alternativ hätten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, den nicht ausgeschütteten Betrag in Höhe von 257 806,50 € in den Gewinnvortrag für 2020 einzustellen. Über dessen Verwendung könne dann die Generalversammlung im kommenden Jahr entscheiden.

Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden Christina Jaax (Osnabrück) und Frank Mönkediek (Münster). In einer Aufsichtsratssitzung wurden später Domkapitular Dr. Antonius Hamers (Münster) zum Vorsitzenden sowie Herrn Heinz-Josef Kessmann (Münster) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.