Gegen Mittag legte der Leitindex um 0,32 Prozent auf 12.370,24 Zähler zu und knüpfte an seinen etwas mehr als dreiprozentigen Gewinn aus der vergangenen Woche an.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte verlor zuletzt 0,16 Prozent auf 26.203,06 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich mit plus 0,06 Prozent kaum verändert.

Erneut zogen am deutschen Markt die Aktien von Wirecard alle Aufmerksamkeit auf sich, obwohl der Dax mit dem Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen ein neues Mitglied hat. Der Bilanzskandal um den Zahlungsabwickler und dessen neuerlicher Kurssturz ist für den Index, der die erste Börsenliga deutscher Unternehmen widerspiegelt, in dieser Art ein Novum. Wirecard-Papiere brachen um weitere knapp 35 Prozent ein.

Die Anteilsscheine der Deutsche Wohnen legten an ihrem ersten Tag im Dax um 1,0 Prozent zu, während die Aktien der Lufthansa an ihrem ersten Tag im MDax um etwas mehr als 5 Prozent absackten. Am Gelingen der Rettung der in der Corona-Krise unter die Räder gekommenen Fluggesellschaft gibt es Zweifel. Die Lufthansa fürchtet angesichts einer gering erwarteten Präsenz auf der Hauptversammlung an diesem Donnerstag einen ungewissen Ausgang bis hin zu einer Insolvenz.

Dagegen erreichten die Anteilsscheine des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise am Morgen zeitweise ein Rekordhoch bei 100,70 Euro. Aktien von Delivery Hero kletterten zuletzt um 1,4 Prozent auf 91,50 Euro und befanden sich damit nur knapp unter ihrem erst kürzlich erreichten Höchststand von 92,20 Euro. Beide werden als Nachfolger für Wirecard gehandelt, sobald dessen Aktie - wohl spätestens im September - aus dem Dax genommen werden dürfte.

Mit einem Plus von 2 Prozent auf ein Rekordhoch von 83,40 Euro stiegen zudem auch die Aktien des Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer, die seit diesem Montag Mitglied im Stoxx Europe 600 sind. Die Anteilsscheine des Kochboxen-Lieferanten Hellofresh stiegen im MDax um rund 7 Prozent und kletterten ebenfalls auf ein Rekordhoch.