MDAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 17.07.2020

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

MDAX-Werte Dividende Kurs Veränderung Aareal Bank -,-- 16,73 (- 0,15) Airbus Group -,-- 65,85 (- 1,27) Alstria Office Reit -,-- 12,19 (- 0,27) Aroundtown Prop 0,25 5,12 (- 0,01) Aurubis 1,25 59,20 (- 0,16) Bechtle 1,20 165,40 (+ 0,80) Brenntag AG 1,25 50,70 (- 0,16) Cancom It Sys AG 0,50 48,60 (+ 0,44) Carl Zeiss Med 0,65+ 88,40 (- 0,55) Commerzbank -,-- 4,64 (- 0,08) Compugroup Medic 0,50 70,85 (+ 1,05) CTS Eventim -,-- 34,16 (- 0,30) Delivery Hero -,-- 95,24 (+ 1,26) Duerr AG 0,80 22,28 (- 0,06) Evonik Industr 1,15+ 24,51 (- 0,19) Evotec -,-- 24,19 (+ 0,34) Fraport -,-- 38,50 (+ 0,26) Freenet 0,04 14,61 (- 0,10) Fuchs Petrol AG 0,97 38,08 (- 0,18) GEA 0,85 31,14 (+ 0,08) Gerresheimer 1,20 95,75 (+ 0,90) Grand City Prop 0,82 20,22 (- 0,22) Grenke Leasing N 0,80+ 71,00 (- 0,30) Hannover Rück 5,50 155,30 (- 2,50) Hella Kgaa Hueck/sda -,-- 38,18 (- 0,34) Hellofresh -,-- 45,00 (- 2,90) HOCHTIEF 5,80 80,65 (- 0,80) Hugo Boss 0,04 24,82 (- 0,33) K+S AG Na 0,04 6,25 (+ 0,02) Kion Group 0,04+ 70,16 (- 0,74) Knorr Bremse 1,80 102,78 (+ 2,02) LANXESS 0,95+ 48,02 (- 0,39) Leg Immobilien 3,60+ 116,50 (+ 0,84) Lufthansa -,-- 8,74 (- 0,15) Metro 0,70 8,80 (- 0,01) Morphosys -,-- 122,00 (+ 5,00) Nemetschek 0,28 62,45 (+ 0,30) Osram Licht Ag -,-- 42,20 ( 0,00) Prosiebensat1 N -,-- 9,90 (- 0,14) Puma -,-- 66,96 (+ 0,48) Qiagen Nv -,-- 42,10 (+ 0,11) Rational 5,70 510,50 (- 2,00) Rheinmetall 2,40 81,70 (+ 0,90) Rocket Internet -,-- 18,78 (+ 0,05) Rtl Group -,-- 28,92 (- 0,22) Sartorius 0,36 329,20 (- 9,40) Scout24 0,91 71,10 (+ 0,25) Siemens Health 0,80 42,86 (- 0,02) Siltronic Nam 3,00 91,26 (+ 1,08) Software 0,76 37,76 (- 0,08) Ströer SE 2,00 60,00 (+ 0,50) Symrise Ag 0,95 108,30 (- 0,60) Tag Immobilien 0,82 21,62 (- 0,18) TeamViewer AG -,-- 48,94 (+ 1,31) Telefonica Dtld 0,17 2,52 (- 0,01) ThyssenKrupp -,-- 7,03 (- 0,18) Uniper Se Na 1,15 30,46 (- 0,04) Utd. Internet AG 0,50 39,62 (+ 0,08) Varta -,-- 97,00 (- 1,50) Zalando Se -,-- 65,34 (- 0,72)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung MDAX 26.937,43 (- 128,23)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 17.07.2020 17:55 Uhr

