Ruhe am Aktienmarkt vor «Hexensabbat» - Covestro stark

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Am Tag des sogenannten Hexensabbat herrscht Ruhe am deutschen Aktienmarkt. Der Dax lag am Freitag im frühen Handel mit 0,10 Prozent im Minus bei 13 195 Zählern auf der Stelle.