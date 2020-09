Der Dax notierte am späten Vormittag 2,56 Prozent höher bei 12 788,71 Punkten. In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex fast fünf Prozent eingebüßt und war zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli gefallen. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel gewann am Montag zuletzt 1,72 Prozent auf 26 908,83 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um rund zwei Prozent vor.

Fest zeigten sich vor allem die als Verlierer der Corona-Krise geltenden Aktien. So gewannen die Papiere des Turbinenherstellers MTU und des Flugzeugbauers Airbus jeweils 3,3 Prozent. Lufthansa verteuerten sich um 2,4 Prozent und Fraport um 2,5 Prozent. Papiere des Shoppingcenter-Betreibers Deutsche Euroshop legten um 5,2 Prozent zu und Aroundtown um 3,8 Prozent.

Optimistische Aussagen von BMW zum wichtigen chinesischen Absatzmarkt trieben den Aktienkurs um 3,3 Prozent nach oben. Commerzbank zogen um rund fünf Prozent an. Der von der Deutschen Bank kommende neue Commerzbank-Chef Manfred Knof sollte am Markt auf Zustimmung stoßen, schrieb Analystin Martina Matouskova vom US-Broker Jefferies. Denn Knof habe zuvor das Geschäft der Allianz Deutschland wieder auf Erfolgskurs gebracht.

Die Aktien von Siltronic reagierten mit einem Kurssprung von 5,9 Prozent auf eine Analysten-Kaufempfehlung. Die Aktien von LPKF schnellten um 6,1 Prozent aufwärts und waren damit Spitzenreiter im SDax. Der Laserspezialist sicherte sich einen Großauftrag für seine wichtige Solarsparte.

