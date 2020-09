Zwischen Erleichterung und Furcht

Es war eine Balanceakt zwischen Erleichterung und Sorge, den Dr. Fritz Jaeckel am Mittwoch wagte. In der Videokonferenz zu den Ergebnissen der Konjunkturumfrage der Indus­trie- und Handelskammer ( IHK ) Nord Westfalen in Münster zeigte sich der IHK-Hauptgeschäftsführer zunächst hoch erfreut: „Die nord-westfälische Wirtschaft hat die Corona-Krise bisher vergleichsweise gut verkraftet.“ Doch es gebe auch große Risiken. Dazu zählt Jaeckel den daniederliegenden Export und die jetzt erst massiv unter Corona-Druck geratende Baubranche.

Doch zunächst zum Erfreulichen: Rund ein Viertel der Unternehmen im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region, also dem IHK-Bezirk, befänden sich mit ihrer Geschäftstätigkeit schon wieder auf Vorkrisenniveau, berichtete der Hauptgeschäftsführer. Besonders positive Signale kämen aus dem Einzelhandel, wo 42 Prozent der Unternehmen ihre Lage schon wieder mit „gut“ bewerten. Allerdings stamme der positive Impuls hier vor allem aus dem Online-, weniger aus dem stationären Geschäft, räumte Jaeckel ein.

Stabilisierung der Wirtschaftslage in der Region

Schwieriger schätzen die Industriebetriebe in der Region ihre Lage ein. Jaeckel meldete auf Grundlage offizieller Statistiken für das erste Halbjahr einen Umsatzrückgang um rund zehn Prozent. „Hier wird der Weg aus der Talsohle mühsam“, prognostizierte Jaeckel.

Schwarz sieht die IHK für Soloselbstständige und Kleingewerbetreibende mit bis zu fünf Beschäftigten – trotz der staatlichen Corona-Soforthilfe von 9000 bzw. 15 000 €. Ansonsten steht der Mittelstand in der Emscher-Lippe-Region und vor allem im Münsterland krisenfest da. Jaeckel verwies auf größere Kapitalpuffer, die viele Mittelständler in den vergangenen wachstumsstarken Jahren geschaffen hätten.

Obwohl sich die aktuelle Wirtschaftserholung in der Region V-förmig darstellt, erwartet Jaeckel noch „eine lange Durststrecke“. Es könne durchaus „noch länger als ein Jahr dauern, bis das historische Tief überwunden und die Wirtschaft im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region zu alter Stärke zurückkehren könne“, so der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Auslaufen der staatlichen Corona-Hilfen

Große Sorgen macht sich Jaeckel mit Blick auf die aktuelle Exportflaute. Schon vor Beginn der Corona-Pandemie sei die Dynamik des Welthandels durch Handelskonflikte und zunehmenden Protektionismus stark abgeflaut, betonte Jaeckel. Jetzt sieht er größere Corona-Probleme in Spanien, aber auch in den Niederlanden. „Das alles gibt wenig Anlass zur Hoffnung“, zeigte sich Jaeckel äußerst pessimistisch.

Eine Belastungsprobe für die Wirtschaft im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region erwartet Jaeckel , wenn die staatlichen Corona-Hilfen auslaufen. Doch es gebe Grund zur Zuversicht, weil es der nord-westfälischen Wirtschaft gelungen sei, nach dem Shutdown im Frühjahr rasch wieder anzuspringen. Nun dürfe der gestartete Erholungsprozess keinesfalls wieder abgewürgt werden, so Jaeckel. Eine Transformation mancher Geschäftsmodelle sei ebenso vonnöten wie die Förderung von Innovationen.