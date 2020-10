Nach dem durchwachsenen Handelstag am Mittwoch überwand der Dax nun erstmals seit knapp drei Wochen wieder die runde Marke von 13.000 Punkten. Am Ende blieb ein Plus von 0,88 Prozent auf 13.042,21 Punkte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel beendete den Handel mit plus 0,79 Prozent auf 27.835,11 Zähler. Auch europaweit wurden Gewinne verbucht.

