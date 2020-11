«Die Luft ist raus», sagte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba . Nach den kurstreibenden Nachrichten zu möglichen Impfstoffen in den vergangenen Tagen sei nun an den Aktienmärkten Ernüchterung eingekehrt. Der Dax pendele sich unter der Marke von 13.300 Punkten ein, nachdem er diese zuletzt nicht überwinden konnte.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte fiel um 0,40 Prozent auf 28.684 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,68 Prozent auf 3458 Punkte.

Unter den Einzelwerten fielen Thyssenkrupp auf mit einem Kursverlust von fast sieben Prozent. Der kriselnde Industriekonzern will angesichts von Milliardenverlusten weitere Tausende Stellen streichen. Der Gabelstaplerhersteller Kion will mit einer Kapitalerhöhung fast eine Milliarde Euro einsammeln. Die Maßnahme ließ den Kurs um mehr als sieben Prozent absacken. Die Papiere der beiden Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück verloren 1,6 beziehungsweise 2,2 Prozent, nachdem die Bank Société Générale die Kaufempfehlungen für beide Titel gestrichen hatte.

Aktien des Bremsenherstellers Knorr-Bremse zogen um 5 Prozent an. Hier lobten Analysten ein wiederbelebtes Geschäft mit Bremsen für Nutzfahrzeuge im dritten Quartal.

Im SDax sackten die Anteile von Wacker Neuson um acht Prozent ab. Der Hersteller von Baumaschinen verliert den Vorstandschef und den Finanzvorstand.

Der Euro weitete die Verluste am Donnerstag noch etwas aus und notierte zuletzt mit 1,1834 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1868 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,57 Prozent am Mittwoch auf minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex trat mit 146,04 Punkten auf der Stelle. Der Bund-Future legte am frühen Nachmittag um 0,08 Prozent auf 175,26 Punkte zu.

© dpa-infocom, dpa:201119-99-387031/3