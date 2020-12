Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Mit plus 0,56 Prozent auf 13.296,62 Punkte rückte er wieder an die Marke von 13.300 Zählern heran, über die er in den vergangenen Wochen kaum hinausgekommen war. Von einer Jahresendrally ist noch nicht viel zu sehen.

Von dpa