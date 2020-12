London (dpa) - Pakete und Päckchen aus Großbritannien in die EU werden mit dem Jahreswechsel zollpflichtig. Vom 1. Januar 2021 an müssen Briten ihrer Sendung ein Zollanmeldeformular beilegen, wie The Post Office, das Filialnetz der Poststellen, betonte.

Geraten wird, bereits ab sofort den neuen Vorschriften zu folgen - um Verzögerungen zu vermeiden. «Ein Formular muss nicht ausgefüllt werden, wenn ein Brief, eine Postkarte oder ein Dokument in ein EU-Land gesendet wird.» Dem Post Office zufolge sind 45 Prozent der internationalen Paketsendungen, die in Großbritannien aufgegeben werden, für die EU bestimmt.

Auch Sendungen aller Art aus der Provinz Nordirland benötigen weiterhin keine Anmeldung beim Zoll. Das liegt am sogenannten Nordirland-Protokoll: Darin ist geregelt, dass die Region nach Ende der Brexit-Übergangsphase am 31. Dezember de facto weiterhin den Regeln der europäischen Zollunion und des EU-Binnenmarkts folgt.

© dpa-infocom, dpa:201228-99-833849/2