Strafzinsen treffen mehr Sparer

Die Verärgerung über Deutschlands Banken wächst. Doch ist die Empörung gerechtfertigt? Sicher nicht! Die Negativzins-Welle hat ihre Ursache einzig und allein in der extrem restriktiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Den Kreditinstituten bleibt keine andere Wahl als die Strafzinsen, die sie für das bei der EZB geparkte Geld berappen müssen, an ihre Kunden weiterzugeben – als Strafzinsen oder durch höhere Gebühren.Die aktuelle Corona-Pandemie und die daraus resultierende wachsende Staatsverschuldung in den Euro-Ländern machen die Hoffnung auf eine Trendwende bei den Zinsen zunichte. Sparer sollten schnell reagieren – vor allem wenn sie über größere Geldvermögen verfügen und deshalb immer stärker von ihren Banken zur Kasse gebeten werden. Selbst der Kauf zurzeit sehr teurer Aktien verspricht zumindest in den meisten Fällen eine jährliche Dividende. Außerdem bieten Sachwerte wie Aktien einen Schutz vor einer möglichen höheren Inflation. Jürgen Stilling