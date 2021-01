Dax legt leicht zu - Corona-Beschlüsse und US-Amtswechsel

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat sich am Dienstag mit leichten Kursgewinnen wieder der Marke von 14.000 Punkten angenähert. Am Markt hieß es, die Schnäppchenjäger griffen wie schon am Vortag zu, vor den Gesprächen über einen verschärften Lockdown in Deutschland aber nur vorsichtig. Am Nachmittag legte der Leitindex leicht um 0,27 Prozent auf 13.886,33 Punkte zu.

Von dpa