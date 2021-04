US-Rekordrally schiebt den Dax an

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Rekordlauf an den US-Börsen am Donnerstag hat auch den Dax angetrieben. Zwar blieb der deutsche Leitindex weiter unter seinem Rekordhoch, das er in der vergangenen Woche bei 15.312 Punkten erreicht hatte.