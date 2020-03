Unabhängige Finanzexperten aus der Region zeigen im direkten Gespräch, wie man sein Vermögen sinnvoll umbauen und sich gegen Geldentwertung sowie niedrige Zinsen schützen kann.

Was genau ist der Vermögens-Check?

Auf Wunsch wird das gesamte Vermögen überprüft. Neben Wertpapieren werden Beteiligungen, Immobilien, Lebensversicherungen sowie steueroptimierte Anlagen genau unter die Lupe genommen. Mit dem Ziel, Ihre gesamte Vermögens- und Lebenssituation zu erfassen, ziehen die Experten Themen wie private Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Steueroptimierung, Erbschaft oder Stiftung in die Analyse ebenfalls mit ein. Wer Geld neu anlegen will, kann sich beim Vermögens-Check erste grundlegende Hinweise zum richtigen Investieren geben lassen.

Was kostet Sie der Vermögens-Check?

Der Vermögens-Check ist absolut kostenlos. Sie gehen durch Ihre Anmeldung keine weiteren Verpflichtungen ein.

Wie wird der Vermögens-Check durchgeführt?

Der Vermögens-Check findet durch ein persönliches oder telefonisches Gespräch statt, das bis zu zwei Stunden dauern kann.

Welche Teilnahmevoraussetzungen gibt es?

Einzige Bedingung zur Teilnahme ist, über ein Vermögen von 25.000 Euro oder mehr zu verfügen oder einen solchen Betrag anlegen zu wollen.

Wie kann man sich zum Vermögens-Check anmelden?

Wer sich persönlich anmelden will, kann kostenlos im Call Center der V-BANK anrufen unter: Tel. 0800 / 44 44 694 (von Montag bis Sonntag in der Zeit von 06:00 bis 22:00 Uhr; kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Mit seiner Anmeldung willigt er in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke dieser Vermögens-Check Aktion ein. Bitte als Kennwort unbedingt angeben: „Zeitungsgruppe Münsterland“. Einfach, schnell und sicher kann die Anmeldung jederzeit im Internet unter https://www.wn.de/vcheck erfolgen. Die V-BANK, die als Bank der Vermögensverwalter die Aktion für ihre Partner organisiert, leitet die Informationen an einen Vermögensverwalter mit der Bitte weiter, den Vermögens-Check umgehend durchzuführen. Er wird sich innerhalb von fünf Werktagen melden.

Wann ist der Anmeldeschluss?

Anmeldeschluss ist der 15.04.2020.

Sind die Daten sicher?

Die V-BANK, München, die den Vermögens-Check für teilnehmenden bankenunabhängigen Vermögensverwalter aus der Region organisiert, versichert, dass alle Informationen vertraulich behandelt werden.

Was sind unabhängige Vermögensverwalter?

Vermögensverwalter/-berater sind Finanzexperten, die bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen sind und der Beaufsichtigung durch diese staatliche Behörde unterliegen. Nähere Informationen findet man unter www.bafin.de .