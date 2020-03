Und Vertrauen sei die wichtigste Basis für eine erfolgreiche Anlageberatung. „Dieses Verhältnis kann nur im persönlichen Gespräch entstehen und wächst im stetigen Austausch mit einem zuverlässigen Partner“.

Für das Münsteraner Familienunternehmen hat die regelmäßige Kommunikation mit den Kunden, aber auch mit Fondsmanagern auf der ganzen Welt oberste Priorität.

Mit Blick auf die momentane Marktsituation sind „Flexibilität und Diversifikation das Gebot der Stunde“, so Bauer. Nur so könne man in diesen unruhigen Zeiten sinnvoll agieren.