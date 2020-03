Durch die Verwaltung der anvertrauten Vermögen schaffen Peter Lackamp und seine Kollegen Freiräume für die Kunden. Die Professionalisierung der Anlage sorgt zudem für eine nachhaltige Beruhigung der Anleger.

Die momentane Situation an den Märkten stellt für alle Beteiligten eine Herausforderung dar. Eine negative Realverzinsung kennzeichnet derzeit den Bereich der Geldanlage auf Tagesgeldern und in wesentlichen Teilen auch die Anlage in Rentenpapieren. „Das Zinstief, welches die Anleger mit Schrecken sehen, wird uns noch lange begleiten“, sagt Peter Lackamp. Anlagen in Aktien sind daher derzeit ohne echte Alternative.

„Die Weltwirtschaft wächst auf niedrigem Niveau“, so der Finanzprofi. Qualitätsaktien bieten auch weiterhin ein gutes Potenzial, liegen die Dividenden doch oft bei bis zu 4 Prozent pro Jahr. In Zeiten, in denen Schuldverschreibungen und Währungen mehr und mehr in Frage gestellt werden, macht es Sinn, auf Substanzvermögen und Produktivkapital zu setzen.